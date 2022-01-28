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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلى يرفض شرط الزمالك بضم باهر المحمدى للتعاقد مع روقة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن إدارة نادي الزمالك طلبت الحصول على خدمات باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي للموافقة على رحيل محمد روقا لصفوف الدراويش في الفترة المقبلة.


وتابع  ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "اتفق مسئولو الزمالك مع روقا على منحه الاستغناء النهائي الخاص به على أن يتنازل عن باقي مستحقاته المالية لدى النادي".


وواصل: "رحب مسئولو الزمالك برحيل روقا للدراويش لكنهم طلبوا من مسئولي الإسماعيلي الموافقة ومكتوبة بشكل رسمي على رحيل باهر المحمدي للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وأن تكون الأولوية لبيعه للزمالك نهاية الموسم.

 

الشناوي يبدأ غدًا برنامجًا علاجيًا  

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من غد بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها أمس خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.


وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب على أن الأشعة التي أجريت على اللاعب أكدت إصابته بشد في العضلة الخلفية .


وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في إصابته التي لحقت به.

 

الزمالك الاسماعيلي محمد الشناوي المنتخب الوطني باهر المحمدي طبيب المنتخب

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