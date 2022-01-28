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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك زاهر تبهر متابعيها برشاقتها في أحدث ظهور.. صور

صدى البلد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورا جديدة في أحدث ظهور من حفل توزيع جوائز Joy Awards، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان باللون الزيتي يبرز نحافتها ورشاقتها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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بنحافة ملفتة.. ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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بإطلالة جذابة.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

يذكر أن شاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

Instagram إطلالة جذابة ملك احمد زاهر احمد زاهر المخرج محمد سامي مسلسل نسل الاغراب الفنانة ملك أحمد زاهر

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