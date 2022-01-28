خدمات طبية لنحو 1186 مواطنا في القافلة التنموية لجامعة عين شمس

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ ) حي السلام بمحافظةالقاهرة، في تقديم خدماتها الطبية لنحو ١١٨٦ مواطنا حيث شارك في فعاليات القافلة كليات: الطب، الدراسات العليا للطفولة، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية، إضافة إلى بنك الكساء المصري، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.



ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، السيد المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، و ا.د. الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، ا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتحت إشراف ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق ا.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قدمت القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمنطقة أهالينا (١) بحي السلام عددا من الخدمات لأهالي المنطقة شملت مجموعة من الخدمات الطبية تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضمنت عيادات: ( الباطنة ، مخ وأعصاب، جلدية، أطفال، أمراض نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، رمد )، بالإضافة إلى عيادة الأسنان وخدمات التمريض وعيادة أخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، الإرشاد الأسرى وعيادة تخاطب إلى جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، إضافة إلى غرفة تعليم مهارات لتنمية الوعى الثقافى والفنى لدى الأطفال.



وصرحت أ.د. جيهان رجب استاذ التسويق و مستشار نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها الطبية لنحو ١١٨٦ مواطنا ، بالإضافة إلى صرف العلاج مجاناً من صيدلية القافلة ل ١١٠٠ مريض،وتم تحويل ٦٤ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفي الدمرداش بجامعة عين شمس.



كما أفاد دكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة أن هيئة تعليم الكبار بفرع القاهرة عقدت بالتعاون مع المركز اختبارًا فوريًا لعدد ( ١٠٠) من المواطنين، كما قامت باستكتاب عدد (٢٤) مواطنًا، بالإضافة إلى تسليم شهادات لستة من المتحررين من الأمية، فضلا عن طلب استخراج ١٦ شهادة محو أمية،كم تم عمل حصر لعدد من الأميين من أهالي الحي تمهيدًا لفتح فصول لهم من خلال طلاب جامعة عين شمس.



وأضافت ا.د. راندا كمال عبد الرؤف وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة أن القافلة شهدت اقبالا كبيرا من أهالي حي السلام (١) على الخدمات الطبية المجانية المقدمة من كلية الدراسات العليا للطفولة و التي تتمثل في الكشف و علاج الأطفال و حملات التوعية التي تم تقديمها إلى الأسر في مجال الإرشاد الأسري و الإرشاد الوراثي و الرعاية الذاتية، بالإضافة إلى تخصص التخاطب للكشف عن مشكلات تأخر اللغة والتلعثم ومشكلات القراءة والكتابة والتأخر الذهني ، لافتة إلى أنه تمت مناظرة ٣١١ من الأطفال و من بينهم الأطفال ذوي الهمم.



كما أكد د. أيمن رمزي حبشي أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية أن الكلية شاركت بورشتي عمل الورشة الأولي كانت في مجال طباعة المنسوجات من خلال طباعة ( ٦٠ تيشيرت) بأسلوب الاستنسل المفرغ سابق التجهيز بمشاركه فعالة لأطفال منطقة أهالينا (١) في طباعة التيشيرتات من خلال الشرح التتابعي لخطوات هذه الطريقة الطباعية البسيطة ، وفي نهاية ورشة العمل حصل كل مشارك علي التيشيرت المطبوع الذي قام بتنفيذه.



أما الورشة الثانية في مجال الأشغال الفنية تحت اشراف د. نرمين خيري مدرس الأشغال الفنية بقسم التربية الفنية بالكلية لتعليم المهارات البسيطة لتنفيذ منتج من الجلد الطبيعي علي هيئة ميداليات ودلايات بأشكال مختلفة حيث تم تعليم عدد كبير من الأطفال بمراحل عمريه مختلف و حصلوا علي ماقاموا بتنفيذه من منتج فنى كما تم توزيع كتيبات توعوية على المترددين على حملات التوعية وعلى العيادات و كتيبات لتوعية الأطفال تم إعدادها خصيصا لهم بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال (ألعاب – قصص مصورة ).



كما شملت القافلة تقديم توعية قانونية حيث قام د. عمر رمضان جلال مدرس القانون الجنائى ومدير وحدة محو الأمية بكلية الحقوق ، بتقديم ندوة عن الثقافة القانونية وأهميتها في كافة نواحي الحياة، وضرورة معرفة الفرد لحقوقه والتزاماته القانونية، مشيرا إلى المشروعات العملاقة التى قامت بها الدولة المصرية ومنها المشروع القومي لبناء مليون وحده سكنية، هذا بإلإضافة إلى المبادرات الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس ومنها مبادرة حياة كريمة، التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية فضلا عن مبادرة القضاء على فيروس سي و١٠٠ مليون صحة وطلاب المدارس وصحة المرأة وغيرها.



واستعرض أ. سهيل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنشطة القافلة والتي شملت خدمات الكشف المجاني من خلال تخصصات طبية متعددة ، بالإضافة إلى عيادة قياس السكر و الضغط و علاج الأطفال وطب الأسنان وخدمات التمريض، بالإضافة لحملات التوعية التي تم تقديمها الى الأسر في مجال الارشاد الأسري و الارشاد الوراثي و الرعاية الذاتية، بالإضافة إلى تخصص التخاطب من خلال الأطقم الطبية والكليات المشاركة من جامعة عين شمس فضلاً عن نشاط محو الأمية وتعليم الكبار.