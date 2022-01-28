بفارق 3 درجات.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة.

قالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إن اليوم هو بدء التحسن في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة وتصل لـ 3 درجات مئوية أقل من المعدل الطبيعي.

وأوضحت منار غانم، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 16 درجة مئوية، وهي أعلى من درجة الحرارة بالأمس بفارق 3 درجات مئوية، متابعة أن طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد ، ومحافظات الوجه البحري ، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد ، وسيناء ، خلال فترات النهار .

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحل البحر المتوسط ، ومحافظات الوجه البحري .

ونوهت بأن هناك استمرار في نشاط الرياح ، ولكن الأجواء بشكل عام أفضل من الأيام السابقة ، موضحة أن هناك كثافة في الشبورة المائية بدء من الغد .