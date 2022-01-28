أمم إفريقيا.. صافرة سنغالية لإدارة مباراة مصر والمغرب

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أسند مهمة إدارة مباراة مصر والمغرب، المقرر لها، الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، للحكم السنغالي ماجيت نداي.

وذكر موقع “هسبورت” المغربي، أن لجنة حكام الكاف أسند مهمة إدارة مباراة مصر والمغرب، للسنغالي ماجيت نداي ويعاونه ماليك ساميا ودجيبريل كامارا، والتونسي صادوق السالمي حكما رابعا.

ويشرف على غرفة “الفار” المكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان، حسبما أشار الموقع المغربي.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، أول أمس الأربعاء، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب، بعد التغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2022، التي تستضيفها الكاميرون.