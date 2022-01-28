الزراعة: وفد من المستثمرين يزور مشروعات النوبارية لتنمية الثروة الحيوانية.. صور

استقبل اللواء إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وفدا من المستثمرين بمشروعات غرب النوبارية ويرافق الدكتور نائب مدير عام الصندوق وبعض قيادات الصندوق.

وتم تفقد مصنع الأعلاف بالنوبارية ومحطة التسمين وكذلك المجزر الألى بالنوبارية وتم شرح ميزات كل مشروع على حدة وتوضيح الطاقة الإنتاجية لكل مشروع.

وتأتي هذه الزيارة لمشاركة المستثمرين مع الصندوق لرفع كفاءة المشروعات وتطويرها بهدف تنمية الثروة الحيوانية وتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء.



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام برفع كفاءة أصول وموارد المشروعات التابعة للوزارة واستغلالها وتنميتها للاستفادة القصوى منها.

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