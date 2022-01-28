إصابة ميرهان حسين بكورونا تمنعها من عرض مسرحية "كازانوفا"

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، إصابتها بڤيروس كورونا المستجد.

كتبت ميرهان حسين، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “كورونا.. الحمد لله على كل شيء، اللى اتعامل معايا مؤخرًا يتطمن على نفسه ربنا يحفظكم جميعًا يا رب.. دعواتكم”.

ومنعتها الإصابة من المشاركة في مسرحية "كازانوفا" التي أجرت بروفاتها على مدار الأيام الماضية.

يذكر أن دعمت الفنانة مريهان حسين الفنانة مني ذكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلقت قائلةً :" كل شخص حر في رأيه بس ليه نبقا عارفين الحقيقة و نعمل نفسنا مش عارفينها ؟ ليه نبقا بنشوف أهوال في الحياة اللي احنا عايشينها و نعمل نفسنا مش شايفين و ننتقد و نهاجم و نحكم على ممثلة نجمة كلنا بنعشقها عشان دور ماعجبكش من وجهة نظرك انت ؟ ".





وأكملت :"هي ممثلة يعني بتأدي شخصية مش طالعة توريك شخصيتها الحقيقية كل الممثلين و الممثلات شغلتهم انهم ينقلوا للناس نماذج من شخصيات موجودة بالفعل يجسدوا أدوار في قصة من خيال المؤلف اللي مستوحيها من واقع مليان قصص اغرب و اعجب من خياله بكتير .."