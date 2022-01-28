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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعلاج مرضى اعتلال الشبكية السكري.. توفير جهاز أشعة مقطعية OCT بمستشفى الرمد بالمنيا

جهاز اشعه مقطعيه
جهاز اشعه مقطعيه

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه سيتم توفير جهاز اشعة مقطعية OCT بمستشفي رمد المنيا وذلك يومى السبت والأحد المقبلين 29 و30 من يناير الجارى وذلك لمتابعة مرضي اعتلال الشبكية السكري برعاية  اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا  لتقديم خدمه طبية متميزة.

 

وأوضح الدكتور ارسانى مقار مدير مستشفى رمد المنيا انه سيتم عمل قرارات علاج علي نفقة الدولة للمرضي اللذين اثبت التشخيص احتياجهم الى حقن زجاجى ANTI-VEGF  او جلسات ليزر Argon laser.

 

وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دير البرشا بمركز ملوي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1633 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 249   حالة جراحة و 484 حالة اطفال  و 228  باطنة و  107   قلب و  113 نساء و 48 وتنظيم اسرة و  87  اسنان و   160 جلدية و 157 انف وأذن.

 

الى جانب انه تم عمل 82  تحاليل مختلفة وعمل  7  حالة موجات صوتية وعمل  7  حالة رسم قلب   و عمل 4 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ  146   متردد،  وتم إجراء خلع اسنان لـ 9  حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 50   حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ  117  متردد، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة.

المنيا السكري وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي قافلة طبية محافظ المنيا المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية نفقة الدولة

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