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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن

لطيفة للمستشار تركي آل الشيخ: يشع وطنية لبلده المملكة ولكل الوطن العربي والعالم

صدى البلد

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صور جديدة لها مع المستشار تركي آل الشيخ و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وكتبت لطيفة: "انا مبهورة وسعيدة وفخورة بالمملكة العربية السعودية حفظ الله الملك سلمان وولى عهده الأمين على هذه الطفرة التاريخية الحضارية والفنية واليوم احب ان اقدم من كل قلبى تحية تقدير وشكر للمواطن الشريف والسعودي الذى يشع وطنيه لبلده المملكة ولكل الوطن العربى لا والعالم كله سعادة المستشار تركى ال الشيخ على ما يقدمه للمملكة ولكل المبدعين فى العالم كله .شكرا على هذه الدعوة وحضورى امس بين الهى فى المملكة أسعدني وشرفني" .

 

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية لطيفةحرصت على مشاركة جمهورها رسالة من نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، تشكرها فيها على العروض الفنية التي قدمتها بمناسبة يوم تونس.

 

وعلقت لطيفة عبر حسابها الرسمي على  إنستجرام: "أشكرك على هذه الرسالة القيمة وأنا يشرفني أن أمثل بلدي بل واجب عليا كفنانة ومواطنة تونسية أن أساند بلدي وواجبنا كلنا ان نرفع دائمًا راية تونس.. أنا لم أقم سوى بواجبي تجاه بلدي.. شكرًا على هذه اللفتة الكريمة منك وسأظل دائمًا في خدمة وطني لآخر يوم في حياتي.. تحيا تونس".

 

وكانت قد أحيت الفنانة التونسية لطيفةحفلها  ضمن فعاليات إكسبو دبي، وحيدة على المسرح، وسط غياب أعضاء فرقتها الموسيقية والمايسترو بعد التأكد من إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، وحجزهم داخل الفندق. 

 

وقالت لطيفة على المسرح، إنها حرصت على إحياء الحفل في موعده تكريما لاسم بلادها تونس وللجمهور الذي حرص على حضور الحفل، بعد التأكد من سلبية تحاليلها الخاصة. 

 

وأشارت لطيفة أن هذا الحفل يعد مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، خصوصاً أنها تحتفي بدولتها وتغني في الحدث العالمي الأضخم "إكسبو"، خاصة أن الحفل أقيم في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا، وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها الذي وصل عددهم إلى ١٠ آلاف شخص.

لطيفة تركي آل الشيخ الملك سلمان السعودية تونس انستجرام

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