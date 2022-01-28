عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 800 حصان.. صور مسربة لمرسيدس AMG SL الهايبرد بلج إن

مرسيدس AMG SL
مرسيدس AMG SL

كشفت صور مسربة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أن مرسيدس AMG SL سيكون منها نسخة هايبرد بلج إن.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ظهرت  مرسيدس  ايه ام جي اس إل الجديدة بلا أي كسوة تمويهية، وهي شبيهة جدا بالنسخة الموجودة حاليا من AMG SL الفرق الوحيد في الجهة الخلفية من السيارة، حيث توجد فتحة خاصة بمنفذ الشحن.

مرسيدس AMG SL

تزعم المواقع المتخصصة في السيارات وبعض المنتديات المهتمة بأخبار "مرسيدس بنز" الألمانية أن مجموعة نقل الحركة في AMG SL الهايبرد بلج إن هي نفسها المواصفات الميكانيكية لطراز مرسيدس AMG SL 63 أي أنها بمحرك 8 سلندر سعة 4 لتر بتربو مزدوج، لكن الفرق وجود عنصر كهربائي يساعد في زيادة القوة الحصانية، مما يجعل القوة الإجمالية تصل إلى 800 حصان بالمقارنة بـ 577 حصان للنموذج الحالي.

مرسيدس AMG SL

بالنظر إلى أن النموذج الاختباري الذي تم التقاط صورا له نسخة طبق الأصل من الإصدار البنزين والفرق الوحيد في المكونات الهايبرد فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في أقرب وقت ممكن، أي أن الشركة لن تنتظر فترة زمنية طويلة خاصة أنه يبدو في مراحله الأخيرة وجاهز للدخول في مرحلة الإنتاج التجاري.

مرسيدس AMG SL

قررت مرسيدس أن تطرح أحدث طراز من SL حصريًا بعلامة  AMG  الرياضية ذات الأداء العالي، مما يعني أن كل الوحدات تأتي بشبكة هوائية مميزة من Panamericana ذات الشرائح العمودية، فيما تحافظ مقابض الأبواب الـ Pop-out على شكل انسيابي وناعم لجواني السيارة. لأول مرة منذ أجيال، تحصل السيارة على سقف قماشي بدلاً من سقف صلب قابل للطي. في الخلف ، يوجد سبويلر خلفي بارز من ذيل السيارة.

مرسيدس AMG SL

المقصورة الداخلية شبيهة نفس لغة تصميم مرسيدس المميزة، بمجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة. وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 11.9 بوصة يمكن تعديل طولها ما بين 12 و 32 درجة بحيث يمكن تخصيص درجة الارتفاع حسب التخصيص المناسب له، مثل سيارات مرسيدس الأخرى المكشوفة ، تحتوي المقاعد الأمامية على ميزة Airscarf التي تنفخ الهواء الدافئ على أعناق الركاب.

 

لأول مرة تطرح مرسيدس طراز SL بنظام دفع كلي للعجلات، كما أنها تعطي اختيار الدفع الخلفي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق للمحور الخلفي للمزيد من الثبات والسيطرة وقت القيادة.

مرسيدس مرسيدس AMG SL مرسيدس AMG SL 63 amg مرسيدس ايه ام جي اس إل مرسيدس بنز

موضوعات متعلقة

لوتس تكشف عن صورة تشويقية لـ TYPE 135 الرياضية موديل 2026

"بي ام دبليو" توقف إنتاج i3 بشكل نهائي.. صور

زيادة في الوزن مقلقة..  نيسان تكشف تفاصيل طراز Z الجديد

جوردون موراي تكشف عن السيارة الخارقة T.33.. صور

شبيهة "ميني" بلمسات عدوانية.. نيسان تشوق عملائها لخليفة "ميكرا"

بعد إعلانه تأجيل رودستر و سايبرترك.. إيلون ماسك: الإنسان الآلي أهم إنجاز لنا في 2022

كيف حققت تسلا الأمريكية انتعاشة في مبيعات السيارات الصينية؟

تخريب وسرقة نقاط شحن تسلا بكندا قبل تدشينها.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

ضحية البلطجة.. تشييع جثمان نجل مدرب بلدية المحلة في جنازة شعبية| فيديو

بيان أمريكي أوروبي مشترك حول أفغانستان يلزم طالبان بمكافحة الإرهاب

التعادل السلبي يسيطر على أول 20 دقيقة من لقاء سيراميكا كليوباترا والزمالك

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

عروض إلقاء شعر في اليوم الثالث لـ معرض الكتاب .. تفاصيل

الأسطورة المغربية صلاح الدين بصير : هذا العامل يحسم نتيجة مباراة مصر والمغرب .. وغيابات الفراعنة ستكون مؤثرة ( حوار)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

العراق يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على مطار بغداد

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ