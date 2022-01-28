بقوة 800 حصان.. صور مسربة لمرسيدس AMG SL الهايبرد بلج إن

كشفت صور مسربة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أن مرسيدس AMG SL سيكون منها نسخة هايبرد بلج إن.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، ظهرت مرسيدس ايه ام جي اس إل الجديدة بلا أي كسوة تمويهية، وهي شبيهة جدا بالنسخة الموجودة حاليا من AMG SL الفرق الوحيد في الجهة الخلفية من السيارة، حيث توجد فتحة خاصة بمنفذ الشحن.

مرسيدس AMG SL

تزعم المواقع المتخصصة في السيارات وبعض المنتديات المهتمة بأخبار "مرسيدس بنز" الألمانية أن مجموعة نقل الحركة في AMG SL الهايبرد بلج إن هي نفسها المواصفات الميكانيكية لطراز مرسيدس AMG SL 63 أي أنها بمحرك 8 سلندر سعة 4 لتر بتربو مزدوج، لكن الفرق وجود عنصر كهربائي يساعد في زيادة القوة الحصانية، مما يجعل القوة الإجمالية تصل إلى 800 حصان بالمقارنة بـ 577 حصان للنموذج الحالي.

مرسيدس AMG SL

بالنظر إلى أن النموذج الاختباري الذي تم التقاط صورا له نسخة طبق الأصل من الإصدار البنزين والفرق الوحيد في المكونات الهايبرد فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في أقرب وقت ممكن، أي أن الشركة لن تنتظر فترة زمنية طويلة خاصة أنه يبدو في مراحله الأخيرة وجاهز للدخول في مرحلة الإنتاج التجاري.

مرسيدس AMG SL

قررت مرسيدس أن تطرح أحدث طراز من SL حصريًا بعلامة AMG الرياضية ذات الأداء العالي، مما يعني أن كل الوحدات تأتي بشبكة هوائية مميزة من Panamericana ذات الشرائح العمودية، فيما تحافظ مقابض الأبواب الـ Pop-out على شكل انسيابي وناعم لجواني السيارة. لأول مرة منذ أجيال، تحصل السيارة على سقف قماشي بدلاً من سقف صلب قابل للطي. في الخلف ، يوجد سبويلر خلفي بارز من ذيل السيارة.

مرسيدس AMG SL

المقصورة الداخلية شبيهة نفس لغة تصميم مرسيدس المميزة، بمجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة. وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 11.9 بوصة يمكن تعديل طولها ما بين 12 و 32 درجة بحيث يمكن تخصيص درجة الارتفاع حسب التخصيص المناسب له، مثل سيارات مرسيدس الأخرى المكشوفة ، تحتوي المقاعد الأمامية على ميزة Airscarf التي تنفخ الهواء الدافئ على أعناق الركاب.

لأول مرة تطرح مرسيدس طراز SL بنظام دفع كلي للعجلات، كما أنها تعطي اختيار الدفع الخلفي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق للمحور الخلفي للمزيد من الثبات والسيطرة وقت القيادة.