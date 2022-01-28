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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 28 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتورمحمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية واللواء خالد عبدالعال - محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة وذلك فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70..

و ألقى الخطبة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف ، وتناول خلالها (حق الوطن والتضحية فى سبيله) وأكد فضيلته على أهمية دور الأمن فى الحفاظ على الوطن ، مؤكداً على أهمية إعداد أجيال قادرة على حماية الوطن والحفاظ على أمانه وسلامته، وأن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.. موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة.. كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية ، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن ، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

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