أكثر من مليون إصابة بـ كورونا في إسرائيل منذ بداية يناير

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، بتشخيص إصابة 57,563 شخصا بفيروس كورونا، أمس، وأن حوالي 1.3 مليون شخص أصيبوا بالفيروس منذ مطلع يناير الحالي.



ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن عدد الإصابات بكورونا أمس هو الأدنى منذ أكثر من أسبوع، حيث أجري أمس 265 ألف فحص لكورونا، وهو عدد فحوصات أقل من تلك التي أجريت في الأيام الماضية.





وتبين أن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 1.05، بعد أن وصل إلى 2 في بداية الشهر الحالي، ويوجد حاليا نحو 483 ألف مريض مؤكد بكورونا، غالبيتهم العظمى في حالة طفيفة.



ويرقد في المستشفيات 946 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، وقد تم تسرير 194 منهم أمس فيما أفادت معطيات وزارة الصحة بأن 213 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 12 مريضا بكورونا، أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8556 منذ بداية الجائحة، وتوفي 305 مرضى بكورونا منذ بداية الشهر الحالي.