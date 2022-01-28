عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يموت 1 من بين 3 أشخاص.. علماء صينيون يحذرون من سلالة جديدة لـ كورونا

كورونا
كورونا

حذر علماء في الصين من سلالة جديدة من فيروس كورونا، تسمى NeoCov، مرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS-Coronavirus. 

قال الباحثون إن فيروس NeoCoV يحمل معه معدل الوفيات المرتفع المحتمل لفيروس MERS-CoV (حيث يموت واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين في المتوسط) ومعدل الانتقال المرتفع لفيروس كورونا الحالي SARS-CoV-2.

ووفقا لموقع timesofindia، علاوة على ذلك، تُظهر الدراسة أن لقاحات كورونا COVID-19 الحالية غير كافية لحماية البشر من أي احتمالية للعدوى التي تسببها هذه الفيروسات.

أهم أعراض أوميكرون عند الأطفال وتحذير للآباء.. فيديو

نظام غذائي لرفع مناعة الجسم والوقاية من أوميكرون

وتابع الباحثون بالنظر إلى الطفرات الواسعة في مناطق RBD لمتغيرات SARS-CoV-2، وخاصة متغير أوميكرون omicron شديد التحور، فقد يكون لهذه الفيروسات إمكانية كامنة لإصابة البشر من خلال مزيد من التكيف عن طريق الانجراف المستضدي.

وتم ربط فيروس NeoCoV سابقًا بتفشي المرض في دول الشرق الأوسط في عامي 2012 و 2015، وإنه مشابه تمامًا لفيروس COVID-19 المسبب لـ فيروس كورونا من نواحٍ عديدة، تم العثور على NeoCoV في مجموعة من الخفافيش في جنوب إفريقيا وانتشرت حصريًا بين هذه الحيوانات.

وحاليًا تسببت العدوى في انتشار أوميكرون Omicron البديل للفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم، ويشتهر هذا المتغير بمعدل انتقاله العالي، ولكنه ليس شديدًا مثل سلفه متغير دلتا.
 

كورونا فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لقاحات كورونا سلالات كورونا

موضوعات متعلقة

آلام أسفل الظهر أحدث عرض يظهر على المتعافين من أوميكرون

ماذا بعد أوميكرون.. توقعات العلماء في 2022

الكشف عن أسباب اختلاف تأثر الأشخاص بفيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة| علامات استعادة مرضى كورونا حاسة الشم.. 7 طرق للوقاية من أوميكرون

ترشيحاتنا

تبرعت بـ تحويشة العمر .. صندوق "تحيا مصر" ينعى الحاجة فهيمة |فيديو

فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

آلام الظهر.. أوميكرون يترك أعراضًا طويلة الأمد بعد الشفاء | تعرف عليها

الصين تدعو الرئيس السيسي وبن سلمان لافتتاح أولمبياد بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ