يموت 1 من بين 3 أشخاص.. علماء صينيون يحذرون من سلالة جديدة لـ كورونا

حذر علماء في الصين من سلالة جديدة من فيروس كورونا، تسمى NeoCov، مرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS-Coronavirus.

قال الباحثون إن فيروس NeoCoV يحمل معه معدل الوفيات المرتفع المحتمل لفيروس MERS-CoV (حيث يموت واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين في المتوسط) ومعدل الانتقال المرتفع لفيروس كورونا الحالي SARS-CoV-2.

ووفقا لموقع timesofindia، علاوة على ذلك، تُظهر الدراسة أن لقاحات كورونا COVID-19 الحالية غير كافية لحماية البشر من أي احتمالية للعدوى التي تسببها هذه الفيروسات.

وتابع الباحثون بالنظر إلى الطفرات الواسعة في مناطق RBD لمتغيرات SARS-CoV-2، وخاصة متغير أوميكرون omicron شديد التحور، فقد يكون لهذه الفيروسات إمكانية كامنة لإصابة البشر من خلال مزيد من التكيف عن طريق الانجراف المستضدي.

وتم ربط فيروس NeoCoV سابقًا بتفشي المرض في دول الشرق الأوسط في عامي 2012 و 2015، وإنه مشابه تمامًا لفيروس COVID-19 المسبب لـ فيروس كورونا من نواحٍ عديدة، تم العثور على NeoCoV في مجموعة من الخفافيش في جنوب إفريقيا وانتشرت حصريًا بين هذه الحيوانات.

وحاليًا تسببت العدوى في انتشار أوميكرون Omicron البديل للفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم، ويشتهر هذا المتغير بمعدل انتقاله العالي، ولكنه ليس شديدًا مثل سلفه متغير دلتا.

