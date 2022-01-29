الكي بالنار.. أسرار البديل الأخير لعلاج الأمراض المختلفة عند بدو سيناء

تمتلك البادية في سيناء طقوس خاصة سواء في المأكل أو المشرب وايضا العلاج، ونظرا لبعد المسافات في المناطق الجبلية و الوديان عن الطرق الرئيسية ، فقد اضطر سكانها ذلك الى استخدام أداة سهلة متاحة فى طرق العلاج التى يستخدمونها والوصفات الطبية للتداوي من الأمراض.. حيث كان استخدام الكي بالنار البديل الأخير للعلاج عند أهل البادية قديما.

وقال الباحث في التراث السيناوي سليمان العياط، أنه في الحالات المرضية التي لم تستجب للعلاج بالأعشاب الطبية أو ما شابه ذلك ، فكان يستخدم العلاج بالكي، وقد قالت العرب قديما ً"آخر الدواء الكي"مشيرا ، الي ان العلاج بالكي فيما يخص عرق النساء اثبت قوته ، ويكون درجات الشفاء عالية جدا ، فهو عبارة عن عصب ممتد من نهاية الحبل الشوكي خلف الفخذ وتمتد فروعه على طول الساق والفخذ ، وإذا التهب سبب آلامًا شديدة ويتم الكى فى مناطق معينة ولابد من خبير فى هذا المجال من المشايخ ليقوم بالكي.

حيث كان يستخدم أسلوب الكي بالنار وله نظام معين واماكن معينة للكي لا يعرفها سوى الخبراء فى هذا المجال لعلاج عرق النسا ، وذلك بالكي على الاصبع الصغير بالرجل وكذلك الركبة و الفخذ ، وكذلك علاج المفاصل ووقف النزيف في بعض الأحيان .

وعن الطرق التي كانت تستخدم للكي:المسمار او الميسم: وهو المسمار الذي يستخدم في تثبيت الخشب، يثبث بدقه في خشبة صغيره لتستخدم كمقبض ويتم الكي بطبع الجهة العريضة من المسمار على الجسم في المكان المراد كية.

وكذلك كان يتم استخدام العطبة : وهي قطعة قماشية مصنوعة من القطن أو الكتان حيث تلف هذه القطعة على شكل اسطواني ،وتشعل في مقدمتها النار، حيث يتم احتراقها ببطئ دون لهب ويلسع الجسم بها في المكان المراد كية.



الأبرة : وهذه تستخدم في حالة واحدة فقط، عندما تظهر حبة صغيره "دمل" في جفن العين من الداخل وتبدأ في الاحتكاك بقرنية العين قد تسبب العمى في بعض الأحيان.، فتكوى رأس هذه الدمل بالأبرة .



الأعشاب : أحيانا يتم الكوي بالأعشاب، وذلك بعملها كرة صغيرة بحجم حبة الفول أو أكبر قليلا وتستخدم هذه الطريقة في علاج عرق النسا .



ووصف الحاج عقال ضيف الله ، باحث في تراث السيناوي ، ان العلاج بالكي يقوم على تسخين المحماسة او المخرز على الحطب او النار حتى تحمر ويقوم المعالج بالكي مكان الالم او النزيف ويستعمل العلاج بالكي في معالجة امراض كثيرة مثل عرق النسا والروماتيزم والنزيف والديسك .



وهناك ( الوثاب) بسبب البرد أو نتيجة أكل معين وسبق لك التعرض للبرد ، وهذا يعالج بتدليك الظهر حيث يظهر حبلان بارزان تحت الجلد ،ويتم الامساك بهما بطريقة معينة وجذبهما ، ويقال له طق الوثاب ٠

وهناك علاج عند الم الراس ،حيث يتم التدليك من الجبهة وما حولها ، على أن يكون بطريقة الجمع الى منتصف الجبهة ولا يقل التدليك عن ١٠ دقائق ثم يوضع منديل على الجبهة ويشد الجلد برفق حتى يحدث طرقعة خفيفة٠



واضاف انه كان هناك علاج للأذن إذا كان مصاحب للألم ، حيث يتم قطر الأذن من لبن سيدة تكون والدتها بكر ، وخاصة إذا كانت بكرها بنت ،حيث يوضع الحليب في قطارة ،وتقطر الأذن مرتين يوميا من ٣ إلى ٥ أيام والشفاء بيد الشافي ٠

وأضاف، أن هناك وصفات علاج تعايش عليها أهل البادية منذ القدم وتستخدم للعلاج من أمراض عدة فمن تلك الوصفات خلط اللبن بزبد الماعز فهو دواء مضاد حيوي قوي ويساعد المناعة فى التغلب على الأمراض، كما نستخدم دائما.

