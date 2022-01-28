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محافظات

بتهمتي التزوير والاستيلاء على أموال الموظفين.. إحالة موظفة بالغردقة للجنايات

صدى البلد

قرر المستشار علاء فراج المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة كاتبة شؤون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومقيمة باستراحة الثروة السمكية بناحية أبو نواس بالغردقة "محبوسة" إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامها فى القضية رقم 10755 لسنة 2021 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة برقم 1054 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر جنايات تزوير.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار وليد البيلى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد، قيام المتهمة بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر، وهى من أرباب الوظائف العمومية كاتبة شؤون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بارتكاب تزوير فى محررات رسمية، وهى خطاب موجه لمدير شركة الكهرباء وكشف بأسماء الحاصلين على وحدات سكنية وإيصالات توريد مبالغ مالية منسوب صدورهم للوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
وكشفت التحقيقات أن ذلك تم عن طريق الاصطناع الكامل بأن اصطنعتهم على غرار المحررات الصحيح منهم، ودونت بهم البيانات المغايرة للحقيقة وزيلتهم بتوقيعات نسبتها زوراً لموظفين عمومين المختصين بالوحدة المحلية ذاتها ومهرتهم بأختام مقلدة عزتها زورا للجهة السابق ذكرها.

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واستعملت المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله، بأن قدمتهم للمجنى عليهم محتجة بصحة ما دونته بهم مع علمها بتزويرها، حيث قلدت خاتمى أحد الجهات الحكومية "خاتمى شعار الجمهورية شمال وجنوب الغردقة" واستعملتهما بوضع بصماتها على محل المزورات محل الاتهام الأول بقصد نسبتها إلى هاتين الجهتين مع علمها بكونهما مقلدين.

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى قيام المتهمة بالاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم، وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة محل الاتهام الأول للمجنى عليهم لإيهامهم بواقعة على أنها صحيحة وهى فى قدرتها على إنهاء إجراءات الوحدات السكنية وإيهامهم بتوريد المبالغ وإيصالات الوحدات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التى أشرف على إعدادها المستشار علاء فراج المحامى العام الاول لنيابات البحر الأحمر والتى تابعها المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد فيما شهد به المجنى عليهم والعقيد أحمد محمد شلبى رئيس مكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر إلى صحة الواقعة.

البحر الأحمر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الثروة السمكية الغردقة قسم أول الغردقة جنايات تزوير

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