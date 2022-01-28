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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ليست كورونا.. أستاذ مناعة يحذر: نزلات البرد الشديدة تؤدى للوفاة.. فيديو

نزلات البرد
نزلات البرد

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن سرعة انتشار أوميكرون أضعاف مضاعفة لمتحور دلتا ولكن شراسته أقل مع الحالات العادية في أغلب الأوقات باستثناء ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن.

 

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "انتشار المتحور وزيادة معدل الإصابات يعني دخول فئات جديدة كانت بعيدة من قبل عن العدوى مثل دخول الأطفال في دائرة العدوى بأوميكرون".


ونوه أنه يجب على المواطنين في جميع أنحاء العالم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس فقط لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته".

 

وأوضح  الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة،: "نزلات البرد الشتوية قد تكون قاتلة في حال وصولها للجهاز التنفسي والرئة".
 

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