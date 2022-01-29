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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى ببنات جامعة عين شمس.. تعرف على آخر موعد للمشاركة في الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الامتحان الشفوى لطلاب برنامج الفرنساوي لمادة الترجمة التتبعية باداب القاهرة … اليوم

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

غدًا.. انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى ببنات جامعة عين شمس

تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢

 

أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات بآداب عين شمس ..اليوم

أعلنت كلية  الآداب جامعة عين شمس أرقام الجلوس وأماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 ليوم السبت الموافق 29 يناير، ويمكن للطلاب معرفة ذلك من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

خلال الشهر الجاري.. تعرف على اخر موعد للمشاركة في الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر"

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر" اعتباراً من اليوم، وهو برنامج مسابقات تلفزيونى بين المبتكرين والمخترعين المصريين من كل الفئات العمرية ويسلط الضوء على الابتكارات والاختراعات التى يمكن تحويلها إلى منتجات تكنولوجية مبتكرة، وتدعو الأكاديمية جميع المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة للتقدم للبرنامج فى موعد اقصاه 22 فبراير 2022 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، وتتويجاً للنجاح الذي حققه الموسمين الأول والثاني، يأتي برنامج "القاهرة تبتكر" هذا العام في خمس فئات: فئة الأطفال، فئة الشباب، فئة الباحثين، فئة الفنيين، فئة الشركات التكنولوجية الناشئة.  

 

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس....اليوم

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « Epidemiological Study Designs » تصميم الدراسة الوبائية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

30 يناير … اخر موعد للتقدم للدراسات العليا بتجارة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسة ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022. وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة) .

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