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رئيس التحرير
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تعليم

آداب عين شمس تعلن أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات ..اليك رابط مباشر

صدى البلد

أعلنت كلية  الآداب جامعة عين شمس أرقام الجلوس وأماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 اليوم السبت الموافق 29 يناير، ويمكن للطلاب معرفة ذلك من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت ومن المقرر أن تنتهي في الخميس الموافق  ٣ فبراير ٢٠٢٢ برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

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وأكد على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار  رئيس الجامعة.

وأشاد عميد كلية  الآداب جامعة عين شمس بالجهود التى يقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز  في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .  

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

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