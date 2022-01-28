جامعة عين شمس: حريصون على التعاون مع أقدم الهيئات بالشرق الأوسط

أكد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، حرص إدارة الجامعة على تفعيل التعاون المستمر والمتبادل مع هيئة فولبرايت مصر والتي تعد واحدة من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط.

والتقى رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر والأستاذة مي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة عين شمس.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى التعاون يساعد على فتح مجالات بحثية تساهم في إعلاء شأن البحث العلمي بالجامعة وتزيد من فرص تقدم جامعة عين شمس في مختلف التصنيفات الدولية، والتي تشمل استضافة 3 خبراء أمريكيين لإلقاء المحاضرات وتدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جدير بالذكر أن هيئة فولبرايت مصر تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت والذي كانت رؤيته تحقيق المزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شؤون العالم.

وتُعد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، كما قامت بتقديم منح دراسية وبعثات لأكثر من 7000 باحث مصري و1000 باحث أمريكي على مدى السبعين سنة الماضية.