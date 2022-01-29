معدلات التطعيم آمنة.. الصحة: تحسن الوضع الوبائي في مصر منتصف فبراير.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا وموعد انخفاض معدل الإصابات.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" معدلات الحصول على اللقاح مرتفعة، وتم تطعيم ما يقرب من 37 مليون مواطن بالجرعة الأولى، ونستهدف الوصول إلى تطعيم 76% من المصريين بحلول الأول من يونيو المقبل".

وأشار إلي أن مصر تم إدراجها ضمن الدول ذات معدلات التطعيم الآمنة من قبل المؤسسات الصحية العالمية"، موضحا أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع الوبائي في مصر منتصف فبراير المقبل.