متقلبة مثل السيدات.. الأرصاد تكشف السر وراء تسمية العواصف بأسماء نسائية

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السر وراء تسمية العواصف والتقلبات الجوية بأسماء نسائية والتي كان آخرها العاصفة هبة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" المسميات الخاصة بالعواصف والتقلبات الجوية كانت مرتبطة بأحداث سياسية، ولكي يتم فصلها عن تلك الأحداث تم الاستعانة بالأسماء النسائية، فالعواصف متقلبة مثل السيدات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس السبت، يظل بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد.

