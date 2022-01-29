لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

حصد طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من حيدر أباد لقب أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو (أعلى جبل في إفريقيا بارتفاع 19341 قدمًا) قبل سنة، واليوم كرمه رئيس الوزراء الهندي بوسام الإنجازات الاستثنائية تحت سن الـ18.

حقق الطفل البالغ من العمر 9 سنوات الآن، وسام «بال بوراسكار» للإنجازات الاستثنائية تحت سن الـ18 من رئيس الوزراء الهندي.

وذلك من أجل قيامه بتسلق جبل كلمنجارو في مثل هذه السن المبكرة، وقد أوضح الطفل بأنه استوحى إنجازه الاستثنائي من الاستماع إلى قصص التسلق الملهمة من أبناء عمومته.

يقول تشاندرا: "اعتدت الركض لمسافة 6-7 كيلومترات يوميًا، كما أحببت الجلوس والتأمل فيما حولي، وقد قررت تسلق أعلى جبل في إفريقيا، كان الجو باردًا جدًا هناك، لكنني ركزت عيني على القمة".

تحدث الطفل عن خططه المستقبلية لوسائل الإعلام الهندية، قائلًا بأنه يريد حضور القمة الأسترالية وتسلق جبل كوسيوسكو بمجرد تخفيف القيود على الحدود.