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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. سرقة كابلات وميكروفون مؤتمر مباراة تونس وبروكينا.. كاف يختار 3 حكام مصريين .. وأكرم توفيق يجرى عملية الصليبي

كيروش ومحمد صلاح
كيروش ومحمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 

منتخب بيرو يهزم كولومبيا بهدف دون رد فى تصفيات مونديال 2022

خسر منتخب كولومبيا أمام ضيفه منتخب بيرو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد متروبوليتانو دى تيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

 

الإسماعيلي يعلن التعاقد مع مهاجم منتخب فلسطين الأوليمبي حتى 2026

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي عن التعاقد مع خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

 

كاف يختار 3 حكام مصريين لإدارة مباراة السنغال وغينيا الإستوائية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ثلاثة حكام مصريين للمشاركة فى إدارة مباراة السنغال وغينيا الاستوائية المقرر لها غدٍا الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.

 

سرقة كابلات وميكروفون مؤتمر مباراة تونس وبروكينا فاسو

ما زال مسلسل مهازل بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون عرض مستمر حيث شهد قبل بداية المؤتمر الصحفي للمدير الفني المساعد لمنتخب تونس جلال القادري دخول شخص سرق الكابلات والمايكروفون وهروبه عقب ذلك.

 

منتخب السلة يستدعي 7 من لاعبي الزمالك لتصفيات كأس العالم

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الكندي روي رنا، استدعاء 7 لاعبين من صفوف نادي الزمالك ضمن استعدادات الفريق الوطني لتصفيات كأس العالم لكرة السلة وهم: "أنس أسامة ومصطفى كيجو، أحمد ياسر عبد الوهاب وعمر هشام وأحمد حاتم وياسين ياسر عبد الوهاب وحازم المشد".

 

حوار خاص بين محمد صلاح وكيروش في مران المنتخب استعدادا للمغرب

حرص كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على عقد جلسة خاصة مع محمد صلاح قائد الفراعنة قبل مواجهة المغرب في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الأحد القادم ضمن دور ربع نهائي لبطولة أمم أفريقيا والمقامة بالكاميرون .

 

الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي 84-79 في دوري السوبر لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري رجال فوزا هاما على  لنادي الأهلي  في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

 

أكرم توفيق يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجاح جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الفريق.

 

يوفنتوس يتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الصربي دوسان فلاهوفيتش قادمًا من فيورنتينا حتى عام 2026.

 

إنبي يفوز على طلائع الجيش في الدقيقة 91

حقق فريق إنبي الفوز علي منافسه طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة  الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

 

غزل المحلة يضرب فاركو بثلاثية في كأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة، الفوز علي منافسه فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

 

 

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