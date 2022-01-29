أخبار الرياضة.. سرقة كابلات وميكروفون مؤتمر مباراة تونس وبروكينا.. كاف يختار 3 حكام مصريين .. وأكرم توفيق يجرى عملية الصليبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

خسر منتخب كولومبيا أمام ضيفه منتخب بيرو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد متروبوليتانو دى تيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي عن التعاقد مع خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ثلاثة حكام مصريين للمشاركة فى إدارة مباراة السنغال وغينيا الاستوائية المقرر لها غدٍا الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.

ما زال مسلسل مهازل بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون عرض مستمر حيث شهد قبل بداية المؤتمر الصحفي للمدير الفني المساعد لمنتخب تونس جلال القادري دخول شخص سرق الكابلات والمايكروفون وهروبه عقب ذلك.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الكندي روي رنا، استدعاء 7 لاعبين من صفوف نادي الزمالك ضمن استعدادات الفريق الوطني لتصفيات كأس العالم لكرة السلة وهم: "أنس أسامة ومصطفى كيجو، أحمد ياسر عبد الوهاب وعمر هشام وأحمد حاتم وياسين ياسر عبد الوهاب وحازم المشد".

حرص كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على عقد جلسة خاصة مع محمد صلاح قائد الفراعنة قبل مواجهة المغرب في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الأحد القادم ضمن دور ربع نهائي لبطولة أمم أفريقيا والمقامة بالكاميرون .

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري رجال فوزا هاما على لنادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجاح جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الفريق.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الصربي دوسان فلاهوفيتش قادمًا من فيورنتينا حتى عام 2026.

حقق فريق إنبي الفوز علي منافسه طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

حقق فريق غزل المحلة، الفوز علي منافسه فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.