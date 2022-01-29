الإسماعيلي يعلن التعاقد مع مهاجم منتخب فلسطين الأوليمبي حتى 2026 .. صور

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي عن التعاقد مع خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتي نهاية موسم 2026 بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وكانت اللجنة الفنية الحالية برئاسة حمادة المصري قد أشادت بقدارت اللاعب التهديفية رغم صغر سنه باعتباره أحد أفضل المواهب في الكرة الفلسطينية ويستطيع شغل مركز المهاجم وتعويض رحيل شكرى نجيب عن صفوف الدراويش مؤخرا.



وفضل اللاعب الشاب خالد النبريص الانتقال إلى صفوف نادى الإسماعيلي عن العروض الأخرى في ظل تناسب طريقة لعبه مع الفريق بجانب تمتعه بجماهيرية كبيرة في أنحاء الوطن العربي.

وحضر اللاعب مقر النادي برفقه وكيل أعماله للتوقيع علي العقود وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له مؤخرًا قبل أن يعلن مجلس إدارة قلعة الدراويش برئاسة المهندس يحي الكومي عن إتمام الصفقة وإنتقال المهاجم الشاب بشكل رسمي إلى صفوف النادى الإسماعيلي.





ويتطلع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس يحي الكومي إلى التنسيق مع الجهاز الفني واللجنة الفنية في إبرام تعاقدات علي مستوى عالٍ خاصة علي الصعيد الهجومي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق وهو ما يسهم في تحسن نتائج الفريق في الفترة القادمة

اجتاز الإختبار الطبي

وذلك بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبى بنجاح عقب وصوله للإسماعيلية ليكون بذلك الصفقة الخامسة للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، ونجحت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي في إبرام 4 صفقات حتى الآن جميعها فى خط الهجوم، وهم "البوليفي كاراميلو ألجازنزا، الجامبي سايكو كونتيه، الإيفواري جان موريل بوي، والأرجنتينى دييجو فيرناندو".





ويُعد النبريص البالغ من العمر 19 عامًا أحد المهاجمين البارزين، وذلك بعد نجاحه مع المنتخب الفلسطيني الأولمبي، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدوري الممتاز لأندية قطاع غزة مع فريقه اتحاد خان يونس في الموسم الماضي، وهو أصغر لاعب يتوج بهذا اللقب.





ومن المقررأن يتم قيد اللاعب خالد النبريص فى الميركاتو الشتوي بكشوفات النادى الإسماعيلي لدى سيستم إدارة شئون اللاعبين فى الجبلاية كلاعب مصري وفقا للوائح اتحاد الكرة التي تعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري.