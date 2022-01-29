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محافظات

لخدمة المجتمع السيناوي.. تزويد كلية الآداب بأحدث أجهزة المساحة والانشاءات

تفقد اجهزة المساحة
تفقد اجهزة المساحة بكلية الآداب جامعة العريش

وافق الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، علي خطة كلية الآداب بشأن  رفع وتنمية مهارات طلاب الكلية في التدريبات العملية والميدانية، حيث تم تزويد كلية الآداب بأحدث أجهزة المساحه لخدمة المجتمع السيناوي. 

وتتضمن الأجهزة ، جهاز (Total Station) وهو عبارة عن محطة  مساحية متكاملة تقوم بقياس المسافات، علاوة علي توفير  أثنى عشر جهاز ميزان التسويه الذي يستخدم في عمليات إنشاء الطرق والصرف الصحي وشبكات المياه لبرامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. 

 

كفاءة  التدريب:

وقال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب، أن هذه الأجهزة تعمل علي الارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تساعد على رفع مستوى كفاءة التدريب العملية لخريجي قسم الجغرافية أحدث الاجهزة المساحية.

 

وتفقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش قسم المساحه بكلية الآداب، وأكد  على دعمة المستمر لتحسين كفاءة ومخرجات العملية التعليمية وزيارة المهارات التطبيقية لدى الطلاب وتخريح طلاب قادرين على خدمة المجتمع والمشاريع التنموية فى سيناء.

وتوجه رئيس جامعة العريش، بالشكر والتقدير لجميع أفراد قسم الجغرافيا والمساحة علي جهودهم في تقديم أفضل محتوي تعليمي لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في السوق المحلي يخدم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها علي ارض الواقع في نطاق شمال سيناء. 
 

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تزويد كلية الاداب احدث أجهزة المساحه

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