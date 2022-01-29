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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد التأمين: 135 خدمة تأمينية متاحة عبر الهاتف المحمول

تامين
تامين

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية  أستخدام الحلول الرقمية المبتكرة كقناة توزيع للتأمين متناهى الصغر مما يساهم بزيادة انتشار الشمول التأمينى ، حيث أن هناك ما يقدر بنحو 4 مليارات شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على تأمين ميسور التكلفة.

 

لذا فقد أدى اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول والشراكة بين شركات التأمين والاتصالات إلى إتاحة فرصة جديدة لسوق التأمين في البلدان النامية وذلك من خلال :

استخدام مشغلي شبكات الهاتف المحمول لقنوات الاتصال الخاصة بهم للترويج وبيع منتجات التأمين وإدارة عملية تسجيل العملاء وإدارة التعويضات. 

 

استخدام طرق الترويج مثل الرسائل الصوتية والنصية وتطبيق الهاتف المحمول.

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سداد العملاء لأقساط التأمين من خلال وقت البث والبطاقة الائتمانية، ويتم صرف التعويض مباشرة وإضافته إلى حساب محفظة الأموال عبر الهاتف المحمول أو إلى البطاقة الائتمانية المرتبطة بالتطبيق.

 

وأشارت النشرة الى وجود 135 خدمة تأمين متاحة عبر الهاتف المحمول في 28 دولة و اعتبارًا من عام 2020، تم إصدار ما يقرب من 43 مليون وثيقة، ثلثاها (29 مليون وثيقة) وثائق التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

 

لذا فهناك أهمية كبيرة للشراكة بين شركات التأمين ومشغلي شبكات الهاتف المحمول:

أولا: بالنسبة لشركات التأمين بسبب ثقة العملاء في العلامة التجارية الخاصة بمشغلي شبكات الهاتف المحمول. الدفع عن طريق محفظة الهاتف المحمول .

ثانياً: بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول بسبب إتاحة الفرصة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.

 

تأثير التأمين على إيرادات مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

 

وأوضحت النشرة المنتجات التى يتم تقديمها عبر شبكات الهاتف المحمول وهى:

تغطية الحياة والحوادث الشخصية والرعاية الصحية. وتتمثل السمات الرئيسية لمنتجات التأمين متناهي الصغر القائم على الهاتف المحمول (MMI) في أنها تطوعية، وعالية الولاء.

وتلخص النشرة بعض التحديات التي تواجهها شركات التأمين في توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر في النقاط التالية:

ضعف الوعي التأميني 

عدم كفاءة نظم إدارة قواعد البيانات عند التعامل بسبب الكميات الكبيرة من المعلومات.

صعوبة التواصل عند إصدار الوثائق وتتبع استلام مدفوعات العمولات والمطالبات التي تم الإبلاغ عنها وتقديمها.

ولقد اتخذ الاتحاد المصرى للتأمين العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى عمل لجنة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد والتي تهدف إلى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب محدودى الدخل ودراسة الوثائق التي تتفق مع الإتجاهات الحديثة.

بالإضافة لذلك قام الاتحاد بتنظيم ورشة عمل مع  أحد البنوك لشرح آلية إستخدام الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول حضرها عدد كبير من العاملين بشركات التأمين بالقطاع المصري.

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