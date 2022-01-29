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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكلف السكرتير العام بمتابعة الحملات الميكانيكية بكافة المراكز

متابعة الحملات الميكانيكية
متابعة الحملات الميكانيكية

اجتمع المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، بمديري الحملات الميكانيكية علي مستوى مراكز محافظة قنا لمتابعة سير العمل بالحملات وتلقى الشكاوى و المقترحات لدعم حسن أداء العمل بها . 

 

وأكد الطيبى، خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ، و اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعدات والمركبات الراكدة في الحملات،  مشدداً على أهمية توظيفها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برامج لعمل صيانة دورية لها.

 

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و حث الطيبة ، على الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعاملين بالحملة حفاظً على أرواحهم وصحتهم العامة وضرورة تدريبهم على أعمال الإطفاء والحماية المدنية والاطمئنان المستمر على مستوى النظافة العامة.

 

كما كلف السكرتير العام لمحافظة قنا ، مسئولى الحملة بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة ، نظراً لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

 

و أكد السكرتير العام لمحافظة قنا ، على ضرورة الاهتمام بعمل مظلات معدنية مخصصة لانتظار السيارات و المعدات خلال فترة الصيانة للحفاظ عليها من العوامل البيئية بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة  المعدات والحفاظ على المال العام .

 

متابعة الحملات الميكانيكية
متابعة الحملات الميكانيكية

 

متابعة الحملات الميكانيكية
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