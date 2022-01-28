توقيع الكشف الطبى على 4301 مواطن خلال قوافل الصحة بقنا خلال شهر

واصلت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، تنظيم قوافل طبية مجانية فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان، فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة نظمت قافلة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، و نجحت في توقيع الكشف الطبى على ٩٦٥ حالة، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية و الإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .
و أوضح محافظ قنا ، بأن القافلة تضمنت الكشف على ٣٥٨ حالة باطنه ، ٢١٠ أطفال ، ١٤٨ جراحه ، ١٢٣ فم وأسنان ، ٨٩ نساء وتوليد ، ٣٧ تنظيم أسرة " ، و أن هذه القافلة تعد رابع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة خلال شهر يناير الجارى ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال هذا الشهر إلى ٤٣٠١ مواطن .
و قال الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٣١ حالة، والتى يتم تنفيذها بشكل دورى للوصول إلى الفئات المستحقة بنجوع و قرى المحافظة .
و أشار تاوضرواس ، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضاً عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٩ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.