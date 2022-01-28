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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى قرى حياة كريمة

توقيع الكشف الطبى على 4301 مواطن خلال قوافل الصحة بقنا خلال شهر

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا

واصلت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، تنظيم قوافل طبية مجانية فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان، فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة نظمت قافلة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، و نجحت في توقيع الكشف الطبى على ٩٦٥ حالة، وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية و الإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

 

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و أوضح محافظ قنا ، بأن القافلة تضمنت الكشف على ٣٥٨ حالة باطنه ، ٢١٠ أطفال  ، ١٤٨ جراحه ، ١٢٣ فم وأسنان ، ٨٩ نساء وتوليد ، ٣٧ تنظيم أسرة " ، و أن هذه القافلة تعد رابع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة خلال شهر يناير الجارى ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال هذا الشهر إلى ٤٣٠١ مواطن . 

 

و قال الدكتور راجى تاوضروس ، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٣١ حالة، والتى يتم تنفيذها بشكل دورى للوصول إلى الفئات المستحقة بنجوع و قرى المحافظة .


و أشار تاوضرواس ، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضاً عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٩ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

 

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا

 

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