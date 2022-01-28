مصرع سيدة وابنة شقيقتها وإصابة ابنتها عقب تناول فطير بالعسل في قنا

لقيت ربة منزل وابنة شقيقتها مصرعهما، وأصيبت ابنتها، عقب تناول وجبة فطير بالعسل، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بمصرع عزيزة عبد البارى طه عبد العاطى ٦٠ عاماً، وسمية عبد العليم محمد على ١٢ عاماً، وإصابة ابنتها سعيدة عبد السلام محمد طه ٢٥ عاماً ، مقيمون بقرية المراشدة.

تبين من التحريات الأولية، أن المتوفيتين والمصابة تناولوا وجبة فطير بالعسل ، بعد شرائها من أحد الباعة ما أدى لمصرع اثنتين و إصابة أخرى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات و جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى ، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.