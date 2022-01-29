عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

 وأدى 56360 طالباً وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وتغيب عن أداء الامتحان 214 طالباً وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

تعقيم 347 لجنة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية غدا في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار حول المدارس وأفنيتها


كما أدى 24422 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.


وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة أبو بدوي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بيلا التعليمية؛للاطمئنان على أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة العربية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

IMG-20220129-WA0054
IMG-20220129-WA0054
IMG-20220129-WA0052
IMG-20220129-WA0052
IMG-20220129-WA0053
IMG-20220129-WA0053
امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ امتحانات وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول

موضوعات متعلقة

أصوات من السماء.. القارئ محمود النمراوي يسير على درب أعلام دولة التلاوة|صور

بعد حبس المتهمين.. التفاصيل الكاملة لإصابة معاون مباحث بطلق ناري في كفرالشيخ

تعقيم 347 لجنة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية غدا في كفر الشيخ

مصرع طفل غرقاً في ترعة بـ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار حول المدارس وأفنيتها

محافظ كفر الشيخ يكلف قيادات المحليات برفع مياه الأمطار بالمدن والقرى.. صور

لتحسن الطقس نسبياً.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

إصابة 6 أشخاص إثر نشوب حريق في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

شاومي تستعد لإطلاق أرخص هواتف أندرويد لعام 2022

كامل الوزير: التوسع في إنشاء شبكة النقل الجماعي الأخضر

شاب: قرفان من حياتي لا عارف أعيش ولا اشتغل.. مبروك عطية يرد

رغم تطوير التعليم.. خبير تربوي يضع حلا لظاهرة الدرورس الخصوصية

انفوجراف نتائج مشروعك منذ انطلاقه وحتى ديسمبر 2021

وزير النقل: وصول 12 قطارا من إجمالى 22 لتشغيل القطار الكهربائي .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

ناسا تعرض مكافأة مليون دولار لمن يطعم رواد الفضاء..ما القصة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ