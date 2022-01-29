محافظ كفر الشيخ يطمئن على امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأدى 56360 طالباً وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وتغيب عن أداء الامتحان 214 طالباً وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.



كما أدى 24422 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.



وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة أبو بدوي الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بيلا التعليمية؛للاطمئنان على أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة العربية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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