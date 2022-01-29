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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يحث العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية على المزيد من التطوير

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل

إلتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، بالعاملين داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى المنطقة الحرة ، لمتابعة سير العمل  وآخر التطورات بالمركز .

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وأشاد"محافظ بورسعيد " بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية بعد قيامهم  بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد بالمنطقة الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية ، مشيرًا إلى أن تطوير المركز يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التى شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة فى إطار مشروع المدينة الرقمية والذى انطلق من بورسعيد.

 

ووجه محافظ بورسعيد ، بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى داخل المركز.

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