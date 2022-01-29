محافظ بورسعيد يحث العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية على المزيد من التطوير

إلتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، بالعاملين داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى المنطقة الحرة ، لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بالمركز .

وأشاد"محافظ بورسعيد " بجهد العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية بعد قيامهم بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حركة الاستيراد بالمنطقة الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية ، مشيرًا إلى أن تطوير المركز يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التى شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة فى إطار مشروع المدينة الرقمية والذى انطلق من بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد ، بالعمل دائما على تطوير أسلوب العمل بما يحقق أفضل مستوى داخل المركز.