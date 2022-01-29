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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: وصول العمل في تطوير طريق "بحري ترعة السلام" لمراحل متقدمة

محافظ بورسعيد : وصول
محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متق

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ، واصلت أعمال إنشاء وتطوير  المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ، وذلك تماشيا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور مدينة بورسعيد. 

 

ولفت محافظ بورسعيد، إلى استمرار العمل فى رصف طريق "بحري ترعة السلام"الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور ٣٠ يونيو ومستشفى ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد ، بطول ٣ كيلو ونصف لتسهيل الحركة إلى قري الجنوب . 

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وأشار محافظ بورسعيد أن العمل قد وصل لمراحل متطورة،  وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد .

محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متقدمة

 
وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير الطريق ، مؤكدا أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة  الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والطريق المؤدية لقرى الجنوب ، ومحور شادر عزام ، والحوض السمكي ، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متقدمة
محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متقدمة
محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متقدمه
محافظ بورسعيد : وصول العمل بطريق بحري ترعة السلام لمرحلة متقدمة
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