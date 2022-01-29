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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد عامين من الإغلاق.. عودة معرض نيويورك للسيارات |قريباً

معرض نيويورك للسيارات
معرض نيويورك للسيارات

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا حول العام ، تم إلغاء العديد من الأحداث والفاعليات الهامة فى جميع المجالات ، وبالتالى تأثر قطاع السيارات أيضا ، حيث تم إلغاء أكثر من حدث هام من بينهم معرض نيويورك للسيارات والذى كان آخر إلغاء له العام الماضى.

 

واليوم صرح القائمون على معرض نيويورك للسيارات بعودته هذا العام ، من أجل إسعاد الآلاف من محبى عالم السيارات ، حيث يؤكد القائمون على المعرض أن عودته تأتى بمئات الملايين من الدولارات ، وبتأثير إيجابي على اقتصاد أمريكا.

 

واوضح المنظمون إلى أن معرض نيويورك للسيارات هو أكبر حدث استهلاكي يحضره الجمهور في الولاية، وستبدأ التغطية الصحفية للمعرض في يومي 13 و 14 أبريل ، ثم الافتتاح الرسمى له يوم 15 من نفس الشهر .

 

وقال رئيس معرض نيويورك للسيارات، مارك شوينبيرج على عودة المعرض: "في العامين الماضيين، كان هناك الكثير من التغيير في الإصدارات الجديدة التي تمتلك العديد من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، ولا يمكننا الانتظار مرة أخرى لعرض أفضل ما يقدمه عالم السيارات في جميع أنحاء العالم" .

 

كما اضاف شوينبيرج ان هذا المعرض المنتظر سيضم العديد من العروض الجديدة والمبتكرة المقدمة من أبرز العلامات التجارية، بالإضافة إلى تقديم عدد هائل من طرازات السيارات الحديثة التي سيتم طرحها في عام 2022 و 2023.

 

بالاضافة إلى ضمه حدث جديد وهو إضافة مسار اختبار السيارات الكهربائية، والذي من المفترض أن يسمح للمستهلكين بتجربة مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الجديدة ، و سيضم جناح Micro Mobility Expo الجديد، والذي بدوره يسلط الضوء على النقل الكهربائي المستقبلي وعلى أبرز الإصدارات التي تضم أعلى التقنيات والذكاء الاصطناعي.

فيروس كورونا عالم السيارات أمريكا السيارات الكهربائية معرض نيويورك معرض نيويورك للسيارات نيويورك للسيارات

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