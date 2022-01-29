تعليم المنوفية تتابع تسليم كراسات الاجابات في أول يوم لامتحانات الشهادة الاعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية اليوم اختبار مادة اللغة العربية بنسبة حضور وصلت 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب باللجان.

من ناحية أخرى تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية يرافقها هاني عنتر وكيل المديرية انتظام وانضباط العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2022.

لمتابعة تسليم أجولة كراسات الإجابة لمادة اللغة العربية لامتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية العامة وامتحانات التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية بشبين الكوم ومنوف .

وخلال الجولة التفقدية شددت مدير المديرية على ضرورة الالتزام بخطوط سير سيارات تجميع كراسات الإجابة من اللجان وعدم السماح مطلقا لرؤساء اللجان بتسليم أجولة كراسات الإجابة للكنترول بشكل فردي والالتزام بالتعليمات المرسلة الخاصة بتسليم كراسات إجابة الطلاب وإجراءات التأمين المعروفة.

كما وجهت مدير المديرية إلى الالتزام بعدم السماح باستخدام أجهزة المحمول والتدخين داخل غرف الكنترول والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة جميع الأعضاء كما شددت على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات والعمل بروح الفريق الواحد.