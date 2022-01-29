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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن رئاسة بعثة الأهلي بمونديال الأندية

صدى البلد

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، عن عدم رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي من المقرر لها أن تتوجه إلى أبو ظبي ظهر الاثنين المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك.

اعتذار الخطيب جاء لأسباب صحية، فى ظل ما توافرت لديه من معلومات بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير المقبل، والذى على إثره لن يتمكن رئيس الأهلي من مرافقة البعثة، انتظار لعودة الطبيب الأجنبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية.

دعا محمود الخطيب الطاقم الإداري للبعثة للاجتماع ظهر غدٍ الأحد، لترتيب كافة الأمور وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على النجاح في مهمته.

يأتي في مقدمة حضور الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الذي تم تكليفه من مجلس الإدارة رسميًّا برئاسة بعثة فريق الكرة في أبو ظبي.

قال مصدر ان الطبيب الذي ينتظره الخطيب يتابع معه حالته الصحية بشكل دوري، خاصة أنه يعانى آلاما شديدة في الظهر تؤثر علي قدمه وهو أمر متكرر، ولكنه بصحة جيدة حالياً.

محمود الخطيب أبو ظبي بطولة العالم للأندية البروفيسور الأجنبي الذي النادي الأهلي

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