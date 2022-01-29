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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تمنع دخول الأماكن العامة إلا بعد الحصول على جرعة كورونا الثالثة

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

قررت السلطات السعودية، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لن يتم السماح بدخول غير الحاصلين على الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا إلى بعض الأماكن العامة في السعودية.

 

وأصبح يشترط تلقي الجرعة "التنشيطية" الثالثة من لقاح كورونا في السعودية لدخول:

- المولات
- القطاعات الحكومية والخاصة
- ركوب الطائرات والنقل العام
- الكافيهات
- المطاعم
- الملاعب
- الأماكن الترفيهية

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ومن ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.

 

وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، قال مسؤول في المنظمة، إن منظمة الصحة العالمية اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات.

 

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها.

 

وتابعت أن الفيروسات التاجية، أو فيروسات كورونا، تكتشف كثيرا ما عند الحيوانات، وخاصة الخفافيش التي تعتبر مصدرا طبيعيا لها.

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