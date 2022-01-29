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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: لا يجب الشماتة في المسلم.. والهموم لا تترك صاحبها

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ظن الجاهلية هو عدم حسبان عواقب الأمور والظن بأن أهل الإيمان سوف يخسروا في الدنيا والآخرة، وأن يتم النظر للأمور بصورة مادية مجردة، ولكن الحقيقة هو أن حسن الظن بالله هو الخير كله في الدنيا والآخرة.

وأوضح الجندي  خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن  الهموم لن تترك صاحبها إلا إذا كان هناك إيمان بأن الغيب بيد الله وحده وأن يسلم أموره لله، ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من ظن الجاهلية والمتمثل في التفكير بأن الله لن يقف مع شخص ما وهو على حق، النظر للفاسقين أنهم نماذج ناجحة بالرغم من انعواج سلوكهم.

خالد الجندي: لايحق لشخص أن يسير في الشارع مريضا ويعدي الناس

خالد الجندي: مسألة الإيمان بالقدر مختلفة من شخص لآخر


وأضاف، في حديثه، أن اختبار الله للمسلم في الدنيا هو وقوع الابتلاءات ولكن ما يتعرض له أهل الكفر والذين يسعون في الأرض فسادًا ما هو إلا جزاء من جنس عملهم، ولهذا لا يجب الشماتة في المسلم لأن ما يتعرض له هو ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وليس بيده.

قال الشيخ  خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لايحق لك أن تسير في الشارع وانت مريض وتعدي الناس لكى تبلي الناس بالمرض  فهذه كارثة.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي : من يتصور أن النفس تقنع بنوع من الشهوات لايفهم شيئا..  النفس تنتقل لما بعد الشهوة الأخرى.


قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

سيدنا النبي دلنا على هذه الآيات
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دلنا على بعض الآيات والأدعية التى تعظم فيها الأجر والثواب وقد يصل إلى ملايين الحسنات.

سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسي
وأضاف الجندى، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه من من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسيّ في دُبُر كل صلاة ، لايمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَن قرأ آية الكُرسيّ عند النوم لايزالُ عليه من اللهِ حافظٌ حتّى يصبه ولا يقربه شيطان.

الى ان سّيدُ الإستغفار أن تقول : اللهمّ أنتَ ربّي لا إلهَ إلَّا أنتَ ، خلَقتني وأنا عبدُك ، وأنا على عهدكَ ووعدِكَ مااستطعت ، أعوذ بك مِن شرّ ماصنعتَ ، أبوءُ لكَ بنِعمَتِك عليّ ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنّه لايغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، ومَن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اللهُ له بكل مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً، وأيضا قول : سبحان الله ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلّا اللهُ ، واللهُ أكبر ، خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس.

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لايحق لك أن تسير في الشارع وانت مريض سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسي

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