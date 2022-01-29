اعتذر للرئيس بوتين.. نقيب الزبالين: الصحفي الروسي أخطأ وما حدث سوء تفاهم

كشفت شحاتة المقدس نقيب الزبالين، تفاصيل واقعة الاعتداء على صحفي روسي بحي الزبالين.

وأوضح شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"الصحفي الروسي زار الحي يوم الأربعاء الماضي، ودخل أحد منازل الزبالين دون علم صاحبه، والمنزل عبارة عن 4 طوابق يقطن جامع القمامة وأسرته في الطابق العلوي، والدور الأرضي للفرز وتربية الخنازير.

وأضاف شحاتة المقدس،:" الصحفي الروسي دخل أحد المنازل وصور سيدة وهى تقوم بالفرز وملابسها متسخة، وأولادها رأوا الروسي وهو يصورها فهجموا عليه وحاولوا أخذ الكاميرا منه لمسح الصور.

وأكمل:" بصفتي نقيب الزبالين اعتذر للشعب الروسي، وللصحفي الروسي رغم أنه أخطىء عندما دخل المنزل متسللا، واعتذر للرئيس بوتين"، لافتا إلى أن الزبالين لا يعرفوا اللغة الإنجليزية، والصحفي الروسي لا يعرف العربية ولهذا حدث سوء تفاهم.