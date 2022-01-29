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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يصرف بروشتة طبية..

تاج الدين يكشف حالات منع الحصول على دواء كورونا

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية،  إن مصر بها 152 مصنع منتج للدواء وكل الادوية العالمية التي يتم إنتاجها نعمل على انتاجها في مصر .

أضاف  محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  هناك دعم سياسي كبير ساهم في التعامل مع أزمة جائحة كورونا ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :"   تم تصدير أدوية تم تصنيعها في مصر لـ دول في إفريقيا "، مضيفا:" دواء مولونبيرافير  لعلاج فيروس كورونا نقوم بتصنيعه في مصر حاليا، و5 شركات أنتجت هذا الدواء ".

أكمل محمد عوض تاج الدين :"  هذا الدواء مضاد للفيروسات ويقلل تكاثر فيروس كورونا في خلايا الإنسان  ويتم استخدامه في الحالات البسيطة والمتوسطة".

ولفت محمد عوض تاج الدين :" هذا الدواء يتم صرفه بروشتة طبية،  ويمنع استخدامه لمن هو أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل  ومن يعاني من أمراض كلى أو كبد لا  يأخذ هذا الدواء ".

وتابع عوض تاج الدين :" الدواء يؤخذ عن طريق الفم ولمدة 5 أيام ويتم صرفه في صيدليات المستشفيات بروشتة  طبية".
 

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