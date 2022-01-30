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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم..المالية تطرح أذون خزانة لسد فجوة الموازنة.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية

تبيعوزارة المالية اليوم الأحد الموافق 30-1-2022؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها لجأت لطرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما، للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر آلية أدوات الدين المحلي للسيطرة علي فجوتها التمويلية .

وقلصت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية  علي أساس أسبوعي بمقدار 1.5 مليار جنيه، بعد أن طرحت أجلي 91 و 273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 12.5 مليار جنيه.

 

وعهدت  وزارة المالية،  لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي  من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 2.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 32.75 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 21.75 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 2.75 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
 

جاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
 

 

وزارة المالية أذونات خزانة مال واعمال الموازنة العامة الفجوة التمويلية

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