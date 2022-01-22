بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة .. الأثنين

ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر يناير الجاري، لمدة 5 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، فإنه من المقرر حصول الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، على رواتبهم في أكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، حيث سيتم صرف المرتبات على 3 مجموعات وظيفية بواقع مجموعة واحدة على مدار 3 أيام.

وتبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارا من يوم 24 وحتى 29 من يناير الجاري، بواقع 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى.

يتم صرف رواتب العاملين وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية على مدار يومين (28 و29 من ديسمبر)، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.