عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة .. الأثنين

صدى البلد

ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر يناير الجاري، لمدة 5 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وبحسب تقرير صادر عن  وزارة المالية، فإنه من المقرر حصول الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، على رواتبهم في أكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، حيث سيتم صرف المرتبات على 3 مجموعات وظيفية بواقع مجموعة واحدة على مدار 3 أيام.

وتبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارا من يوم 24 وحتى 29 من يناير الجاري، بواقع 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى.

يتم صرف رواتب العاملين وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية على مدار يومين (28 و29 من ديسمبر)، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

موعد صرف مرتبات يناير مرتبات العاملين بالدولة مرتبات شهر يناير صرف مرتبات شهر يناير شهر يناير

ترشيحاتنا

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

دعاء الطواف حول الكعبة.. وماذا يقال عند رؤيتها؟

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون

في لفتة طيبة.. الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ