أبرزها مكافحة التهريب ..ننشر بنود التعاون في مجال الآثار والمتاحف بين مصر والسنغال

وقعت وزارة السياحة والآثار المصرية مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ومتحف الحضارات الإفريقية بوزارة الثقافة بجمهورية السنغال.

تهدف مذكرة التفاهم الى تحقيق كافة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الآثار والمتاحف، وتبادل الخبرات في مجالات ترميم وصيانة القطع الآثرية المكتشفة والمقتنيات المتحفية، وإدارة المتاحف، والعرض المتحفى والتسجيل والتوثيق والأرشفة وتطوير الدور التربوي والثقافي للمتاحف للإسهام في رفع درجة الوعي السياحي و الأثري لدى الشعبين، بالإضافة إلى دعم المبادرات في مجال صيانة الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات المتخصصة في مجال حماية الآثار والمحافظة عليها.

ومن بين أوجه التعاون أيضا تنظيم عدد من المعارض المؤقتة للقطع الأثرية والمستنسخات، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات الأثرية، والمحاضرات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة والتي تهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال العمل الأثري والترميم وإستخدام أساليب العرض المتحفي الحديثة وادارة المتاحف.

كما يتعاون الطرفين من أجل مكافحة التهريب والإتجار الغير مشروع بالممتلكات الثقافية و الأثرية، والعمل في إطار الالتزام باللوائح المنظمة لحماية الآثار وحماية الملكية الفكرية بمصر، والسنغال.