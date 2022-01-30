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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يناسب الطرق الجليدية .. إصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022 |صور

يناسب الطرق الجليدية
يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022

استطاعت النسخة فورد برونكو 2022 أن تحتل مكانة قوية وسط الكثير من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، نسبة إلى اطلالتها القوية، والامكانيات الفنية المقدمة من قبل صانعها المخضرم، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية سواء كانت من عناصر دعم قائد السيارة، أو من ناحية وسائل الحماية والرفاهية.

يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022 

يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022

 

ولكن بطلة هذا الموضوع هي نسخة خاصة من السيارة فورد برونكو 2022 ولكن تحمل لمسات ابيميليك ديزاين، بشكل بعيد عن شركة فورد الامريكية، حيث ظهرت السيارة باطلالة خارجية مميزة، مع تعزيزات تمنحها الافلضية للسير على الطرق الثلجية وفقًا لنظرة صاحب التعديلات.

يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022 

ظهرت السيارة فورد برونكو المعدلة بطلاء خارجي باللون الازرق، مع واجهة امامية تحمل كلمة BRONCO باللون الاحمر، والتي تتوسط الشبكة الأمامية ذات اللون الرمادي الغامق مع اطلالة متعددة الفتحات الهوائية، بينما ترتكز السيارة على عجلات كبيرة الحجم، ذات نقشات بارزة وغائرة تيزيد من قوة السيارة في التعامل على هذه التضاريس.

يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022 

كما حصلت السيارة فورد برونكو على شدادات أمامية باللون الاحمر، و مجموعة من مشاعل Ender الضخمة، بالاضافة إلى صادم خلفية يحمل نفس اللمسات الخاصة بالشبكة الامامية، مع اطار بديل مثبت بالناحية الخلفية.

يناسب الطرق الجليدية .. اصدار معدل للنسخة فورد برونكو 2022 

ولكن هذه الاطلالة المعدلة من قبل ارتك ترك المتخصصة في مجال تعديلات السيارات، وخاصة للتعامل مع الظروف المناخية للقطب الشمالي، أرادت أن تبهر محبي التعديلات، بعد أن أضافات تلك اللمسات لبرونكو الشهيرة، ويذكر أنها بالفعل قامت بإجراء تعديلات قوية للنسخة Toyota Hilux من قبل إلى جانب غيرها من طرازات اخرى. 

فورد برونكو فورد برونكو 2022 السيارة فورد برونكو 2022 برونكو 2022

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