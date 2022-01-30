الصحة: أوميكرون يعدي من 16 إلى 19 شخصاً وهو الأسرع انتشاراً

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن من أخذ جرعتين ومر عليه 6 أشهر يأخذ الجرعة المعززة بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" أوميكرون زاد من الانتشار، والفيروس الأصلي كان ينتقل من شخص لثلاثة، ومتحور دلتا، الشخص يعدي 7 وأوميكرون من 16 إلى 19 ولذا معدل الانتشار واسع ولكن الفيروس نفسه أضعف من دلتا ولكنه يبقى كورونا ولا بد أن نأخذ بالنا أننا لدينا شيء لم يكن موجودًا من قبل وهو التلقيح والمناعة الاجتماعية.



وأكد عبد الغفار أن الدولة وفرت أنواع التطعيمات التي تكفي لكل المواطنين وتكفي الجرعة التعزيزية.