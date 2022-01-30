مناعة في الحال.. لجنة كورونا : توفير علاج لـ أصحاب الأمراض المناعية ضد الفيروس بالمجان.. فيديو

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية ومدير وحدة الصدر بمستشفى قصر العيني التعليمي، تفاصيل توفير علاج لأصحاب الأمراض المناعية ضد فيروس كورونا.

وقال "النادي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الدولة المصرية تعمل على توفير جميع الأدوية واللقاحات للمواطنين"، لافنا: "هناك فئة من المرضى غير قادرة جسديا على إنتاج الأجسام المضادة بعد التطعيم، وهي الفئة التي تعاني من نقص المناعة".

وأضاف: "الدولة تسعى لتوفير أجسام مضادة طويلة المفعول وحيدة النسيل"، موضحا: "العلاج عبارة عن حقنة عضل مزيج بين 2 من الأجسام المضادة، وتعطي مناعة ما بين 6 أشهر إلى 13 شهر".

وأشار: "هذا الدواء يقوم عمل التطعيم، وسيكون متوفر في جميع مستشفيات العزل خلال أسبوع"، متابعا: "الفائدة الأعظم من هذا العلاج هي جعل جسم الشخص غير قابل للعدوى وتحور الفيروس"، مؤكدا: "منعت ما يسمى مصنع المتحورات".



وأكمل: "هناك مخاطبة من وزارة الصحة لمستشفيات العزل لمعرفة احتياجاتهم من هذا العلاج، وهو ما ستقوم الدولة بتوفيره لمستشفيات العزل، ولن يؤخذ إلا بالمستشفى"، موضحا: "هذا العلاج تم توفيره من شركة استرازينكا لأنه تكنولوجيا عالية، لأصحاب الأمراض المزمنة المصحوبة بالأمراض المناعية، وهؤلاء المرضى هم أمراض أورام الدم والأمراض المناعية، والروماتويد وغسيل الكلوي".

وتابعت: "العلاج يعطي مناعة في الحال.. ويشترط في من يتلقي هذه الجرعة أن يتأكد أولا من عدم إصابته بفيروس كورونا"، لافتا: "العلاج غالي ومكلف، وعبارة عن حقنة مركبة من مادتين، وتصل سعرها في الخارج لـ 45 ألف جنيه، ويتم الحصول عليه مجانا من أي مستشفى عزل".

