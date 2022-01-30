العراق..سقوط 4 صواريخ كاتيوشا غرب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على منطقة السحاجي غرب الموصل.

وقالت وسائل إعلام عراقية أن الصواريخ الـ4 لم تسفر عن وقوع خسائر.

وكانت السلطات العراقية أعلنت يوم السبت، القضاء على منفذي الهجوم على "ناحية العظيم" في محافظة ديالى، مؤكدة مقتل 9 عناصر إرهابية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضافت في بيان أن "خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه 3 ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية"، مؤكدة أنه "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".