عبد الغفار: مصر لديها 5 شركات وطنية أنتجت أدوية معالجة لكورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تطورات فيروس كورونا ومدي خطورة متحور أوميكرون.

وأوضح عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" هناك 5 شركات وطنية في مصر أنتجت العقار المضاد للفيروسات، ومتحور كورونا تحديدا.. وثبت من التجارب الإكلينيكية نجاحه في تقليل نسبة الإصابات ومعدلات الوفيات أو الحاجة لدخول المستشفيات".

وأضاف عبد الغفار :" لازم ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية لأن أو ميكرون سريع الانتشار، رغم أنه يعد أقل حدة من دلتا ولكنه يصيب أعداد كبيرة".



وأشار: "لدينا منه حاليا 25 ألف جرعة، وعندنا مواد خام تكفي لتصنيع 150 ألف جرعة، وتم تغيير البرتوكول منذ يومين لتزويد هذا العقار"، موضحا: "الميزة الأساسية لعقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا أنه يتم تداوله بالفم وسيكون موجودا بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة".