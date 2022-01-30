حسام عبد الغفار: حالة وحيدة فقط تستدعي عدم أخذ لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المواطن المتعافي من كورونا يستطيع الحصول علي اللقاح بعد تعافيه بشهر.

وأوضح عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" لازم ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية لأن أو ميكرون سريع الانتشار، رغم أنه يعد أقل حدة من دلتا ولكنه يصيب أعداد كبيرة، مضيفا:" اللقاح هام للجميع بما فيهم من يشتكون من أية أمراض مزمنة والحالة الوحيدة التي يمنع فيها أخذ اللقاح هي الحساسية الشديدة لإحدي مكونات اللقاح.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلي أن هناك عدة متحورات لفيروس كورونا منها أوميكرون وألفا وبيتا وجاما ودلتا

