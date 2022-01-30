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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: العزيمة والروح ستكون سبب فوز مصر على المغرب دون الحاجة لكارلوس كيروش

صدى البلد

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن وحيد خاليلوزيتش مدرب المغرب سيكون لديه تركيز كبير على محمد صلاح من أجل إيقاف خطورته.

وأضاف في تصريحات  عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "لابد أن يكون هناك تواجد لعمر كمال عبد الواحد في الخط الهجومي نظراً للرقابة التي ستكون على محمد صلاح، ويكون هناك مساعدة من عمرو السولية حال تقدم الظهير الأيمن، لتغطية المنطقة الدفاعية الخاصة بمنتخب مصر".

وزاد "القتال والروح والإرادة سيكون لهم كلمة السر خلال المباراة، وهذه المباراة ليست للمدربين على الخط، فالمواجهة عربية وكل لاعب يعرف جيداً كم تمثل هذه المباراة لهم".

وواصل "لن يكون هناك تغيير في تشكيل منتخب مصر أمام المغرب، وسيتم تثبيت الهيكل الأساسي للاعبين داخل أرض الملعب، ولو اللاعيبة عندها إرادة للفوز هنكسب المغرب وهنكون مطمنين خلال أحداث المباراة".

وأكمل "عمرو السولية ظهر جيداً خلال المواجهة الماضية أمام كوت ديفوار لأنه لم يلتزم بتعليمات كارلوس كيروش، والمساعدين المصريين للمدرب سيكونوا هم المدربين الأساسيين خلال أحداث المباراة اليوم لنقل الروح والعزيمة".

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