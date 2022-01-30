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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المغرب السابق يحذر من ترك مساحات لمصر في وجود صلاح وزيزو

صدى البلد

تحدث محمد فاخر مدرب منتخب المغرب الأسبق عن مواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.


قال محمد فاخر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحذر منتخب المغرب من سرعات محمد صلاح، خاصة عندما يُخلق له مساحة، فهو لاعب من الطراز الرفيع، لذلك لابد من عدم ترك مساحات لصلاح خلال مواجهة المنتخبين" 


وأضاف: "خاض الكثير من المباريات بطرق لعب مُختلفة، سواء 4/4/2 أو 4/3/3، ولكن منتخب مصر ليس منتخبا عاديا، لذلك يجب أن نكون مُنظمين في الملعب بشكل جيد لمواجهة مصر" 


وتابع: "أعتقد أن أحمد السيد زيزو سيكون نقطة الخطورة في وسط ملعب منتخب مصر ضد المغرب، فالمساحات سوف تكون مُغلقة بالنسبة لمحمد صلاح ولعمر مرموش، ولذلك سيُمثل زيزو نقطة الخطورة على دفاع منتخب مصر ولابد من الحذر من هذا اللاعب" 


وختم حديثه قائلا: "منتخب المغرب سيدعم خط الوسط ضد مصر بلاعب ارتكاز دفاعي مميز بجانب أمرابط، وأعتقد أن الحظوظ متساوية بين المنتخبين"

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